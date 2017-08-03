3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الطيران المدني”: هذه “الأغراض الشخصية” تشكل خطراً إذا نُقلت في الطائرات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الهيئة العامة للطيران أن بعض الأغراض الشخصية للأفراد ومواد التجميل، تصنَّف مادة خطرة عندما تُنقل جواً، لما تحتويه من غازات مضغوطة.

جاء ذلك بحسب ما أوضحه مساعد الرئيس العام لهيئة الطيران المدني للسلامة، الكابتن عبدالعزيز نقادي، مبيناً أن مصطلح المواد الخطرة مصطلح عالمي، وحين نقول المواد الخطرة تتدرج تلك المواد من أبسط المواد التي تشكل خطورة حين تنقل جوّاً إلى أقوى المواد خطورة.

وأضاف نقادي، بحسب “الحياة”، أنه توجد بعض المواد الكيماوية التي تُستخدم في أغراض شخصية للأفراد، تصنف مادة خطرة عندما تُنقل جواً، لأنها تحتوي على غازات مضغوطة مثل الفريون، والعطورات والمواد المستخدمة للتجميل أحياناً تصنف خطرة.

ولفت إلى أن هذه المواد تحتاج إلى تخزين وتعبئة ووضع العلامات المميزة لها، مشيراً إلى أن المواد الخطرة لها تصنيف عالمي وتندرج في تصنيفات عدة، من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة، مؤكداً أنه لم تسجل أي حوادث ناشئة عن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو لدينا بتاتاً.

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