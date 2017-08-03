3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | يزيد الراجحي يثير الجدل مجددًا ويهدي نفسه سيارة “بوغاتي”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :- 

واصل بطل الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي إثارته للجدل، بنشر فيديو جديد على حسابه في “سناب شات” وهو يهدي نفسه سيارة من نوع “بوغاتي”.

وظهر الراجحي في مقطع فيديو صوره لنفسه، قال فيه إنه لم يتلق هدية منذ العيد وقرر أن يهدي نفسه وسيتظاهر بأنه لا يعلم وسيفاجئ نفسه، قبل أن يخرج في ساحة منزله باتجاه حواجز كبيرة وضع عليها بطاقة تضمنت إهداءً لنفسه، قبل أن يسقط الحواجز ويكشف عن سيارة “بوغاتي” فاخرة، واستمر في التظاهر بالمفاجأة.

وعبر البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن استيائهم من تصرفاته وتباهيه بكثرة أمواله وحرصه على جذب الأنظار.

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