3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إرهابيون يستهدفون حافلة بالقطيف.. يقتلون مواطناً ويصيبون آخر

بتاريخ أنحاء الوطن
تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر أمس (الأربعاء)، إثر استهداف مجموعة إرهابية لحافلة تابعة لجمعية الصفا الخيرية بالقطيف أثناء نقلها أعداداً من أهالي حي المسورة في العوامية إلى أماكن آمنة، بالتزامن مع قيام الجهات الأمنية بمحاصرة أوكار الإرهابيين بالحي والأحياء المجاورة له.

وبّينت المصادر أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجموعة من الإرهابيين، أسفر عن مقتل مواطن يدعى محمد ارحيمان وإصابة المواطن عبدالستار الشيخ، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تواصل عملياتها في المنطقة للقضاء على الإرهابيين، حسب “الحياة”.

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