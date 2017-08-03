3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على إقرار اللائحة المالية للمجالس البلدية.. مكافآت الأعضاء تصل إلى 8 آلاف ريال شهرياً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أقرت الجهات المختصة اللائحة المالية للمجالس البلدية، متضمنة الضوابط والآليات المتعلقة بمكافآت رؤساء وأمناء وأعضاء المجالس، ومصاريف السفر، وبدلات الموظفين، وغيرها من النفقات التشغيلية.

وشملت اللائحة أن يتم صرف المكافآت الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها بواقع 8 آلاف ريال لكل عضو في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضوًا، ومبلغ 7 آلاف ريال في المجالس التي يتراوح عدد أعضائها بين 21-24 عضواً.

وتضمنت اللائحة صرف 6 آلاف ريال للعضو في المجالس التي يكون عدد أعضائها 15-18 عضواً، فيما تصرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال للعضو بالمجالس التي يكون عدد أعضائها 12 أو 9 أعضاء.

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