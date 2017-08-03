3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | صاعقة تضرب طائرة متوقفة بالمطار تصيب عاملاً

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