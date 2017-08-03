أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكدون أهمية التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر
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