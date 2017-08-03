3 أغسطس 2017 مـ / موافق 11 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حريق محدود في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.. تمت السيطرة عليه ولا إصابات

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

اندلع حريق اليوم (الخميس) في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الواقعة وأخمدت النيران.

وأوضحت المديرية العامة للصحة في المنطقة الشرقية أن حريقا محدودا اندلع في حاوية بناء خارج مبنى المستشفى اليوم الخميس.

وأضافت أنه فور نشوب الحريق قامت فرقة من الدفاع المدني بإخماد الحريق، ولا يوجد أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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