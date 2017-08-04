صور | مسن يسكن “شجرة منذ سنوات في صبيا.. يعيش على الماء والحليب ويرفض مغادرتها

(أنحاء) – متابعات :-
رفض رجل مسن محاولات الجهات الحكومية والخيرية لإثنائه عن العيش داخل شجرة منذ 10 سنوات بين قرية مشلحة وأبو القعايد في محافظة صبيا.
وقدمت له الجهات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة عروض للخروج من الشجرة، وهو ما قابله بالرفض.
وعن علاقته بأسرته، فإن الرجل المسن لديه، بحسب “سبق”، قريب يزوره بين فترة وأخرى، كما أن المسن لا يتغذى إلا على الماء والحليب فقط اللذَين يقدمان له من أهل الخير، لأنه يرفض تناول الأرز والأطعمة الأخرى.
من جانبهم، توقع عدد من سكان قرى مشلحة أن سبب لجوء المسن للعزلة والعيش داخل شجرة، وهي من نوع “الأراك”، بأنه قد يكون مصاباً بمرض نفسي، مطالبين مستشفى الصحة النفسية أو الجهة المختصة بالوقوف على حالته.