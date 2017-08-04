4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | لقطات جوية لشواطئ مشروع البحر الأحمر في الوجه
﻿

فيديو | لقطات جوية لشواطئ مشروع البحر الأحمر في الوجه

بتاريخ فيديو

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق