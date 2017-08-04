صور من داخل أكبر مدينة ملاهي بالعالم في دبي

(أنحاء) – وكالات :-
تعرف إمارة دبي بأنها موطن الجزر الاصطناعية وأطول مبنى في العالم وأول فندق يحتوي على غابات مطرية، وهاهي الآن تصبح أيضا موطن أكبر حديقة ترفيهية مغطاة في العالم.
وتبلغ مساحة الحديقة التي تحمل اسم “آي أم جي عالم من المغامرات”، 1.5 مليون قدم مربع، وافتتح الشيخ محمد بن راشد الحديقة، في 31 أغسطس العام الماضي، وقد بلغت تكلفتها مليار دولار.
الجدير بالذكر أن مساحة الحديقة تعادل مساحة 28 ملعبا لكرة القدم الأمريكية، وتتضمن الحديقة مجموعة من الفنادق الراقية ومراكز التسوق الفاخرة، فضلا عن مجمع للسينما يتضمن 12 قاعة عرض بتقنية “IMAX” عالية الدقة.
كما تضم الحديقة 22 لعبة ركوب وغيرها من التسليات الأخرى من بينها “velociraptor roller” التي تأخذ الركاب في جولة حول المدينة قبل التوجه إلى الصحراء المحيطة بالمنطقة، وتصل سرعتها إلى 62 ميلا في 2.5 ثانية.
وهناك 25 متجرا و28 مطعما، وتقيم مدينة الملاهي “الكارنفال الصيفي”، ومن أهم السمات التي تستدرج الزوار إلى مدينة الملاهي أنها مكيفة.
وتأمل دبي في جذب 20 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020، حين تقيم معرض “إكسبو دبي الدولي”، وكانت دبي استقبلت 14 مليون زائر العام 2015.