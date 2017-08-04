رئيس الوزراء اليمني: لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن‏

عدن – واس :-

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة بلاده لن تسمح بأن تنتصر إيران ‏على العرب في الأراضي اليمنية ولن تسمح بأن ينتصر الإنقلابيون على المشروع الوطني.‏

وأشار خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمحافظة عدن إلى ان الحكومة الشرعية ‏ستثبت حتى الوصول إلى النصر الذي ينشده الشعب اليمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية.‏

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة ستقاتل من أجل إنها الإنقلاب على الدولة والسلطة ‏وستمد يدها للسلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث وستمضي في تحقيق الدولة ‏الاتحادية التي اتفق عليها كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.‏

وشدد بن دغر على ضرورة توحيد القرار السياسي والعسكري تحت سقف الشرعية لتحقيق ‏الأمن والإستقرار للعاصمة المؤقتة.‏