4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ملاهي بجدة تطرد مريضة سرطان وأطفالها بالخارج.. وحقوق الإنسان تطالب بسرعة التحقيق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

شكت مواطنة مريضة بالسرطان تخضع للعلاج بالكيماوي من منعها دخول أحد المتنزهات الترفيهية (الملاهي) بجدة، وتعمد قيام مشرفات الأمن بطردها.

وتقدمت المواطنة بشكوى لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة جدة، عبرت فيها عن صدمتها حيال ما حدث لها، موضحة أنها تقدمت أيضا بشكوى رسمية إلى هيئة السياحة وإدارة الملاهي في المحافظة.

ومن جانبه طالب المدير العام لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة جدة صالح سرحان، بسرعة التحقيق في شكوى المواطنة، مؤكدًا أن مرض السرطان أو تساقط شعر الرأس لا يعد من الأمراض المعدية، التي تمنع الإنسان من دخول دور الترفيه، وفقًا لـ “الوطن”.

وروت المريضة عبير الرحيلي (29 عاما) تفاصيل ما تعرضت له، قائلة: “تعرضت لموقف محرج وأصيبت بصدمة كبيرة نتيجة طردي أنا وصغاري من داخل أحد الملاهي الشهيرة في جدة يوم 25 شوال الماضي”، ووصفت “الرحيلي” تصرف أمن الملاهي معها بـ “الوحشي”، موضحة: “أمن الملاهي طردني بسبب ظهوري بدون شعر بعد خلع الحجاب لارتياد الألعاب مع صغاري، وذلك خلال اليوم المخصص للنساء”.

وأوضحت “االرحيلي” أنها تتعالج بجرعات كيماوية تتسبب في تساقط شعرها وهذا بعد مرورها بمراحل طويلة من العلاج واستئصال الثدي.

وتابعت: “فؤجئت بمشرفة الأمن تتهجم عليّ وتكيل لي الشتائم وتمنعني من ارتياد الألعاب مع صغاري، وأقدمت على استدعاء مديرة الأمن التي زادت في إصرارها وطالبتني بالخروج الفوري من الموقع بسبب قصة شعري”.

وأضافت “الرحيلي”: “حاولت أنا وشقيقاتي إفهام أمن الملاهي بحقيقة سقوط شعري وأنني مريضة سرطان، وأنني خضعت لعدة عمليات وتسبب العلاج الكيماوي في تساقط الشعر، إلا أن هذا لم يقنع مشرفات أمن الملاهي اللاتي استمرين في محاولة طردي وصغاري”.

وزادت: “مشرفة الأمن تلفظت عليّ قائلة قصة شعرك غير طبيعية، مشيرة إلى أنها حاولت مرارا إفهامها أنها تعالج بالكيماوي ومعها التقارير الطبية.

من جانبها، أكد أمن الملاهي بجدة وقوع عملية الطرد، وأن مشرفات الأمن لديهن تعليمات بمنع دخول أي فتيات بقصات شعر غير مألوفة.

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