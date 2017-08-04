4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الصالحي عضواً بلجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم

بتاريخ مجتمع

(أنحاء) – القصيم :-

صدر قرار الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم بتكليف الشيخ الوجيه/ ضيف الله بن تركي الصالحي عضواً بلجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم .

ويعد الشيخ الصالحي من الكفاءات الاجتماعيه التي لها إسهامات جيدة ومتميزة على مستوى المنطقة خاصة والوطن عامة فقد ساهم بالعديد من المشاريع التنموية والتطويرية ذات الاختصاص الإجتماعي والثقافي والخيري ، كما أن له إسهامات وخبرات متعددة في مجال الإصلاح بين المتخاصمين بالعديد من القضايا التي حدثت مؤخراً.

هذا وقد عبر الصالحي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه على هذه الثقه الغالية ومؤكداً في الوقت نفسه على بذل جهده الكامل لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى .

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