أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»قيادة التحالف: الميليشيات الحوثية مسؤولة عن نقص إمدادات الوقود للطائرات في مطار صنعاء
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