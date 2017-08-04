4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أنباء عن استشهاد رائد ورقيب بالقوات البرية في الحد الجنوبي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نقلت مصادر ووسائل إعلامية نبأ استشهاد رقيب ورائد بالقوات البرية خلال مواجهات بظهران الجنوب في منطقة عسير بالحد الجنوبي أمس الخميس.

وبحسب المصادر، فقد استُشهد الرائد محمد بن سهل العضياني والرقيب فهد بن عبدالله الذيابي، أثناء أدائهما واجبهما في الدفاع عن حدود الوطن.

يشار إلى أن القوات السعودية تمكنت من صد هجوم كبير لمليشيات الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على مراكز عسكرية بالحدود السعودية – اليمنية، وقتلت العشرات منهم.

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