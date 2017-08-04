4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الموسيقار سراج عمر والكشّاف!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏سأحكي لكم اليوم وعلى طريقة المصريين قصة غير مألوفة تتعلق بموسيقار السعودية الأول سراج عمر (صاحب ألحان مقادير وأغراب وأنادي وعز الكلام) والذي لحّن وغنى الأغنية الوطنية الشهيرة بلادي منار الهدى والتي أمر الملك فهد شخصياً آنذاك بأن تعرض باستمرار في التلفاز والإذاعة..

‏ هل تكفي هذه المقدمة الطويلة؟

‏اعتقد ذلك.

‏انتهت المقدمة..

‏كنت قد لازمته فترة طويلة بغرض توثيق فترات مهمّة من تاريخ الفن والموسيقى في السعودية والحجاز خصوصاً.. لكن اليوم سأحكي عن ما لا تعرفونه عن هذا الموسيقار العظيم.

‏الأستاذ سراج عمر دقيق جداً في مواعيده، لا يتردد في عدم استقبالك إن أتيت بلا موعد مسبق أو تأخرت لدقائق قليلة، مهتم جداً بالأجهزة الالكترونية بجميع أشكالها، منظّم جداً لدرجة الهوَس.. أذكر على سبيل التمثيل بدقته في الملاحظات أننا استضفنا في منزله الكائن بحي الرويس بجدة عدداً من الفنانين والصحفيين، وفجأة دخل ابنه مع حافظات شاي مختلف أنواعها.. على كل حافظة ملصق ورقي مكتوب عليه بخط الأستاذ نوعية الشاي، فهذا مكتوب عليه شاي أحمر وهذا بالليمون وهذا بالزنجبيل وهذا … الخ فلا يوجد وقت لدى الأستاذ ليضيّعه في التعريف بأنواع الشاي فقطع هذا اللغط فوراً ووضع بصمة تنظيمه بشكل واضح وصريح.

‏..نعود لقصتنا الرئيسية.. أقصد قصتي أنا وسراج..

‏ففي أحد الأيام ذكر لي الأستاذ عن رغبته في زيارة المدينة المنورة وقد كان يسكن في جدة وكذلك أنا .. فوافقت ..

‏وذهبت لمنزلي لأستعد.

‏وحينما استعديت عدت لمنزله حاملاً حقيبة صغيرة تناسب يومين من السفر، فإذا به يتأخر ثم يظهر بعد فترة بكمية هائلة من الحقائب والأكياس!

‏فعبّرت له بصوت عالٍ عن استغرابي الشديد خصوصاً أننا سنسافر يومين فقط! فقال لي بأن كلها أغراض لا غنى عنها..

‏لكن فضولي أبى إلا أن أستكشف بنفسي محتوى الحقائب فوافق.. وجدت ملابس شتاء وصيف، مشروبات ساخنة وباردة، صبغات شعر ولحى.. ومقصاً كنت أظنه مقص أشجار ولم استعلم عنه..

‏لكن كان أكثر ما شدّ انتباهي هو كيس صغير يحتوي بداخله على كشّاف! نعم كشّاف.

‏عندها ضحكت وسألت الأستاذ بشكل مباشر عن لماذا يحتاج مسافر بالبرّ من جدة إلى المدينة إلى كشاف؟ فذكر لي أني شاب صغير قليل تجربة، وأني لا أفهم كثيراً في الحياة وأمرني بالصمت وقيادة السيارة وهكذا فعلت. انتصف الطريق وغربت الشمس واحتاج الاستاذ إلى أن يطلق قدميه في الخارج ليرتاح قليلاً من جلسة السيارة المتعبة، فتوقفت جانباً وقلت له أني سأظل في المركبة انتظر. بعد عشر دقائق تنبهت إلى أنه قد تأخر، ففتحت الشباك لأناديه واذا بي أسمع صوته من بعيد ينادي باسمي طلباً للمساعدة! فنزلت من السيارة سريعاً ووجدت منحدراً بجانب الباب الذي خرج منه وتكهّنت أنه هناك.. وحين بحثت اتضح أنه سقط هناك وتدحرج نحو الأسفل! فبدأت أصرخ أنا الآخر: عم سراج فينك؟ سامع صوتك ومش شايفك!!!!

‏قال: طبعاً ما راح تشوفني الدنيا ظلام!

‏قلت: والحل؟

‏فقال: جيب الكشّاف يا ابن ال…!!!!

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