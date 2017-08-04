4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صفو الأشعار في ذكرى الحمار

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

من عادةِ حبيبنا (العرفج) في خدمته للمعرفة ، وهو عاملها الوفيّ ، أن يبعث عبر الواتس ، مقاطع فيها من منوعاته وإبداعاته ومقاطعه في رحلاته ، للمكان وللإنسان وللحيوان أيضاً ، وكانت رسالته هذا الصباح من (بالي) متحف الجمال ، عن (الحمار) حين استعاد في مقاله في المدينة إبداع حمزة شحاتة وتوفيق الحكيم ، رحمهما الله ، عن صداقة الحمير .

فخاطرته بأبياتٍ صباحية ، عن المقال ، وما أثار في نفسي من ذكريات عن كاتبين كبيرين :

صباحك يكسوه الجمال ببالي

وأنت مقيمٌ بالحروف ببالي

حمارك أحيا في الخيال مواسماً

يغذّي بها فكر (الحكيم) خيالي

بأصحاب كهفٍ أو قرارات نائبٍ

وصمت حمارٍ عن فضول مقالِ

وأيقظت في الوجدان (حمزة) شامخاً

كما كان في دنياهُ بين رجالِ

وحرّكتَ أشجاناً يطيب لذكرها

تألّقُ أيامٍ وصفوُ ليالِ

عرفنا بها حسن الجوابِ وربما

مضينا بعيداً في خضمّ سؤالِ

وهانحنُ ما زلنا تحنّ عقولنا

لذكرى حمارٍ كان بعض سِجالِ

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