4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مملكة مغرب العجب

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

لم أكن قد زرتها في السابق، ربما لأني كنت أتأثر بأقوال بعض من سافروا قبلي لها، وكل دودة بما تشتهي أكله وتجميعه.

سمعت من البعض أخبار عن السحر والشعوذة، وعن الفقر، وعن نقاط سالبة لم تكن توازي أي نقاط موجبة وضعتها يوما على كفة ميزاني.

وجاءت الفرصة قبل أشهر، فرحلت بنفسي إلى تلك المملكة المورقة الأنسام على امتداد نظر الطائرة.

سحر رباني منثور بين السهول والمياه، والغابات الكثيفة، التي أبدع إنسان المغرب الراقي بالمحافظة عليها رئة لأنفاس نقية عميقة تُغني مشاعر المحيط الأطلسي، والذي تشعر حين الوقوف حوله، بأنك فارس أمازيغي ظل ينظر ويحلم بتخطي بحر الظلمات، والوصول إلى القارة المفقودة، وبأشواق تتجاذب العشق مع أطياف شواطئ أوروبا القريبة، ومنتهى الزهو بامتلاك نقاء موج شمال أفريقيا، واحتواء طرف عباءته على مغارب الكون الذهبي.

ما هذا البلد البديع، الذي يدهشك منذ اللقاء الأول، وتعشقه منذ العناق الأولى، بشوارع أناقة لا تلمح فيها الأرصفة بين الشوارع فكأن الاستعمار لم يكن كله مساوئ، حين علم الإنسان احترام الأرض والنظام، وعدم الجرأة على تجاوز الخطوط الفاصلة بين ممرات الإنسان.

ناس المغرب شعب حضارة عامل حي بتنوعهم، منشرحون مبتسمون، متأقلمون مع حياتهم مهما كان بها من ضيق، فملكهم محمد السادس، ومن سبقوه من سلالة الملوك لم يتوانوا عن جعل مملكتهم أسطورة حب وسحر وواقع وخيال بما فيها وما حلموا أن تكون.

ويتعجب الفكر في بركات موارد هذا البلد، فكيف استطاع جلالة الملك أن يجعل القطرة بئرا، وأن يسكب البئر نهرا رقراقا بالخيرات.

مدن سحر وتاريخ تسكن حب الأحراش، بتميز أهلها، ونسقهم، وتراثهم، وأهازيجهم، وغنائهم، وطباعهم، وأسواقهم الشعبية والحديثة، ورونق عمارتهم، وطيب منتوجاتهم الزراعية، وخصوصية المنتوجات الحرفية.

جامعات علم متقدمة تنقلك من أحضان الطبيعة، إلى شرفات التقدم، وعقول مبدعة في شتى العلوم والفنون والمعارف.

طبيعة بكر، تمكن إنسانها من إبقائها بحالها الأزلي، فجذوع الأشجار الخضراء تحكي عن عراقة وجمال ووعي، وتقليل استخدام منتجات البلاستيك القاتل للطبيعة رقي جعل الخضار يموج برفضه القمامة المصنعة الخانقة للجو، والقاتلة لجوف الأرض بالسقم.

وطن الفن، وليس فقط الموسيقي، فيجتمع فوق صفحاتها الإبداع من تشكيلي، وتراثي، ونحت، ومسرح، وسينما، وأدب بأنواعه، وما عداها من ثقافات تجمع بين الأصالة، والحداثة.

أندلسية بديعة جوامعها، ومراقدها، وبما يدعو لجمال الحياة، ومحبتها، وأنفاسها.

مراعيها الخضراء على مد النظر، بدون جدران عازلة، ولا أشباك، ومزارعها المحملة بالمذاق الحالي تكتفي بسقيا المطر.

مواشيها وطيرها ونحلها وبقية مخلوقاتها طبيعية حرة دون تبديل ولا تعديل.

شواطئها أمواج مفعمة بالخضرة وبأنعام جوف المحيط.

في المغرب لا تكتف بزيارة مدنها الجميلة العتيقة والكبرى، واذهب لتطرق أبواب الطبيعة في عقر دارها، وتجول بمدينة (إفران) بحديقتها الوطنية، وجامعة الأخوين، وانسجم بروعة وادي وشلالات (أوريكا)، و(أوزود)، وأغسل وجهك وعينيك بعيون (أم الربيع)، واستمتع وانتعش ببحيرة وسد (بين الويدان).

في أرض أمواج الأطلسي تمتع بروائح ومناظر وألوان عاصمة الورود والزهور، وقلعة (مكونة)، وانعم بزيت زيتون حقول (دمنات)، واشرب الضياء بالتجوال في مدينة (شفشون) الأطلسية، وتمتع بقلعة هرقل، والفنار.

ونصيحتي الأخيرة ألا تفوتك متاحفها، ففيها كثير مما يحكى، ومما تقف العين والفكر فيه مشحونة بزخات من الجمال، وأخص بالذكر متحف الفن الأفريقي المعاصر في مدينة الرباط، فستجد فيه ما يغني عن أسفار وندوات وكتب.

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