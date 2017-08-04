4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التعليم: تشكيل لجنة لبحث قضية التعاقد مع لبنانية بعد أنباء عن تورطها في قضايا فساد

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – خضراء الزبيدي :-

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى توجيها لمدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة لبحث قضية التعاقد مع إحدى منسوبات الجامعة وذلك بعد انتشار أنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها.

حيث أوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بوزارة التعليم أن الوزير وجه مدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة لبحث قضية التعاقد مع منى بعلبكي لبنانية الجنسية والرفع لمعاليه بنتيجة ذلك خلال أسبوع.

وكان مغردون قد طالبوا بالقبض على الدكتورة عبر هاشتاق #القبض_على_دكتورة_الاجرام_مطلب ، مستغربين في الوقت نفسه كيف تم التعاقد معها رغم ارتكابها مخالفات في بلادها.

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