4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمرك الخفجي يحبط تهريب أكثر من 16 كيلوجراماً من الذهب المشغول

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أحبط جمرك الخفجي محاولة تهريب أكثر من 16 كيلو ونصف من الذهب المشغول، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الخفجي عيد العنزي أنه عند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبة، عثر على تلك الكمية من الذهب مخبأة أسفل أقدام الراكب الأمامي دون أن يتم الإقرار عنها، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أن القصد من تهريب الذهب المشغول، هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب.

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