4 أغسطس 2017 مـ / موافق 12 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف العربي يسقط صاروخين استهدفا المخا اليمنية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الجمعة، أن منظومة الدفاع الصاروخية اعترضت صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي وصالح على مدينة المخا الساحلية.

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ بالستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وسط تقارير عن قيام إيران بتزويد الميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق ذلك النوع من الصواريخ.

واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق.

من جانب آخر، قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكر تدريب سري للانقلابيين في منطقة المحاقرة بمديرية سنحان، مسقط رأس علي عبدالله صالح، بمحافظة صنعاء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة القوات الشرعية المسنودة بالتحالف العربي تقدمها في المحور الغربي لمحافظة تعز اليمنية، بالسيطرة على مواقع جديدة، الجمعة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية كثفت هجماتها على مواقع الحوثيين وقوات صالح شمالي مديرية موزع، وسيطرت على 6 مواقع بين منطقتي الهاملي والكدرة باتجاه منطقة النجيبة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 6 وإصابة 9 آخرين من المتمردين، فيما قتل 4 وأصيب 7 آخرين من القوات الحكومية.

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين وقوات صالح في منطقة الزهاري شمالي مديرية المخا غربي تعز، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين من المتمردين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات ومنصة إطلاق صواريخ.

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