مهرجان الورد والفاكهة يحتضن تكريم أسر شهداء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
التقت أسر شهداء الوطن بمنطقة تبوك يوم أمس على أرض مهرجان الورد والفاكهة الذي يقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان, في أمسية مفعمة بالوفاء والتقدير الصادق لشهداء الواجب الذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية لإعلاء كلمة الله ثم الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء ومليكه، حيث أحتضن المهرجان حفل تكريم أكثر من 84 فرداً من أبناء وزوجات الشهداء ضمن مبادرة “خير خلف” التي تنفذ من قبل عدد من الجمعيات ولجان ومراكز التنمية بفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي حضره مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء بتعليم تبوك طلال عيد الشمري, ورئيس لجنة خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية المقدم أحمد بن مرزوق البلوي ومنظم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة عبد الله الزهراني .
وبدأ الحفل بكلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي آل عامر ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء الذي قضوا وهم يدافعون عن دينهم ووطنهم ومليكهم , مؤكدا أن وزارة العمل ممثلة بمكاتب التنمية الاجتماعية تضع نصب أعينها الاهتمام بأسر الشهداء وأبنائهم الذين يلقون الدعم والمساعدة تقديراً لجهود آبائهم، ووفاء من الوزارة لما قدموه من تضحيات.
وقال آل عامر: إن هذا التكريم يأتي ترجمة لما توليه قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو نائبه – حفظهم الله – ، ، من اهتمام ورعاية ، لأسر الشهداء ، واستشعار بواجبهم يحفظهم الله ، تجاه من ضحوا بدمائهم وأرواحهم للحفاظ على تراب وحدود الوطن، وانه لشرف لي أن عرب لكم عن تقدير صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وعن اهتمامه ودعمه ورعايته لكم .
ونوه آل عامر في ختام كلمته بفخر الوطن والمواطن بالشهداء الذين ظلوا – رحمهم الله – مرابطين على الحدود ساهرين متيقظين مقدمين أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن , سائلاً الله العلي القدير أن يحمي جنودنا المرابطين وأن يشفي جرحاهم ويرحم شهدائنا وشهدائهم .
وقد شهد الحفل العديد من الفقرات الشعرية والفنية بمشاركة أبناء شهداء الواجب , الذين أبدوا فخرهم واعتزازهم بما قدمه أباؤهم في الدفاع عن الوطن، مثمنين ما تقوم به الوزارة من خدمات لهم , وفي ختام الحفل كرم مدير فرع وزارة لعمل بالمنطقة أسر الشهداء ثم ألتقط لهم الصور التذكارية .