5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مذكرة بين “هدف” و”المعهد العقاري”للتدريب والتأهيل للعمل في القطاع الخاص
﻿

مذكرة بين “هدف” و”المعهد العقاري”للتدريب والتأهيل للعمل في القطاع الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”والمعهد العقاري السعودي بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، مذكرة تعاون بين الصندوق والمعهد العقاري السعودي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العقاري السعودي، في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بقطاع العقار وتأهيلهم لشغل وظائف في القطاع الخاص. وترتكز الاتفاقية على تصميم برامج تدريبية مشتركة في تخصصات قطاع العقار وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، على أن تكون البرامج متوافقة مع آليات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وقال نائب المدير العام لدعم التدريب بالإنابة م. عبدالرحمن المطيري:” إن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيساهم عبر هذه الاتفاقية في دعم تكاليف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في البرامج التدريبية والشهادات الاحترافية النوعية المتخصصة في المجال العقاري التي يتفق عليها الصندوق والمعهد، بالإضافة إلى مساهمة “هدف” في دعم أجور التوظيف للموظفين المجتازين للبرامج التدريبية، وفق آليات الدعم المعتمدة في “هدف””.

وأضاف، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن دعم التوجهات الحالية لدى وزارة الإسكان، لتطوير المستوى المهاري للعاملين في القطاع العقاري، وزيادة نسب التوطين في هذا القطاع المهم.

ووفقا للاتفاقية، يقوم المعهد العقاري السعودي بتسويق وتوظيف مخرجات البرامج التدريبية لدى منشآت القطاع الخاص، وتتيح له الاتفاقية الاستفادة من قنوات التوظيف المتعددة في الصندوق، إضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المرتبطة في القطاع العقاري، في حين يلتزم المعهد بتوفير وتنفيذ تلك البرامج بجودة وكفاءة عالية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق