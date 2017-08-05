5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: خطة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بجوار مطاري الرياض وجدة لجذب الاستثمارات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بالقرب من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة، والملك خالد في الرياض، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتفعيل نشاطات المعارض.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت رؤية مبدئية للمخطط الذي ستكون عليه المناطق الاقتصادية، مبينة أنه سيتم اختيار المستشارين والمقاولين لتنفيذ المشروعين بعد اكتمال الدراسة التي وصلت لمرحلة طلب العروض، لافتة إلى أن الهدف من المشروع تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم اتجاه تصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، وفقاً لما يتناسب مع المملكة وخصائصها.

وأشارت المصادر إلى أن المملكة حالياً لا يوجد بها أي منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بدرجه كبيرة من الاستقلالية، غير أنه هناك كيانات عديدة يمكن أن تتطور وتتحول إلى مناطق اقتصادية خاصة، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

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