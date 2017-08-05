أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: خطة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بجوار مطاري الرياض وجدة لجذب الاستثمارات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | إحباط محاولة تهريب نحو 420 ألف حبة “كبت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أحبط جمرك البطحاء محاولة أحد الأشخاص لتهريب نحو 420 ألف حبة “كبتاجون” من خلال
-
“وزارة الحج” تنفذ برامج الترحيب والاستقبال لل...بتاريخ
جدة – واس :- نفذت وزارة الحج والعمرة برامج الترحيب والاستقبال للحجاج، في إطار الاستعدادات والمجهودات المبذولة في
-
مذكرة بين “هدف” و”المعهد العقاري”للتدريب والت...بتاريخ
الرياض – واس :- وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”والمعهد العقاري السعودي بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، مذكرة
-
صور | طائرات الـ “بي هوك” تقدم استعراضات مثير...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- شاركت القوات الجوية الملكية ممثلتاً بسرب “الصقور السعودية” مساء أمس في مهرجان الورد