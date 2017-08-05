5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الداخلية الكويتية توضح حقيقة ما أثير حول اقتحام القوات الخاصة لمسجد واعتقال شخص
﻿

الداخلية الكويتية توضح حقيقة ما أثير حول اقتحام القوات الخاصة لمسجد واعتقال شخص

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أكدت وزارة الداخلية أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة عن “اقتحام القوات الخاصة لأحد المساجد في منطقة شرق واعتقال أحد الأشخاص” هو عار من الصحة تماما مشددة على أنه لم يحدث أي اقتحام ولم يتم اعتقال أحد على الإطلاق.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف على أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة لضمان أمن دور العبادة وسلامة روادها وهو اختصاص أصيل للمؤسسة الأمنية وجزء لا يتجزأ من واجباتها.

وأوضحت أن هذه الاحترازات الأمنية لا تقتصر على هذا المسجد فقط وإنما تمت أسوة بجميع دور العبادة والمرافق الحيوية في دولة الكويت مشيرة إلى أن وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري قام بزيارات تفقدية لمثل هذه المواقع وبصفة دورية ودائمة وأن التدابير الأمنية تخضع لإشرافه الكامل كما تقوم القيادات الأمنية المعنية بزيارات مماثلة كل في نطاق اختصاصه.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي تثير البلبلة خصوصا وأنها تقوم بالرد على أي تساؤلات أو استفسارات بصدر رحب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق