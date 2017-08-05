5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستشفى رفيق الحريري بلبنان يصدر بياناً حول قضية “منى بعلبكي” المتعاقدة مع جامعة سعودية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان بياناً تعقيباً بشأن قضية الصيدلانية منى بعلبكي رئيسة قسم الصيدلة بالمستشفى سابقاً، وذلك بعد ما أُثير بالمملكة بهذا الصدد وتوجيه أمير الحدود الشمالية ووزير التعليم برفع تقارير عاجلة حول التعاقد معها.

وقالت إدارة المستشفى في البيان إن الإدارة العامة السابقة للمستشفى اكتشفت مخالفات مالية وادارية في قسم الصيدلة؛ مما دفعها في ذلك الحين إلى إجراء تحقيق داخلي، ثم أحيل الملف على التفتيش المركزي، وتم وقف رئيسة قسم الصيدلة السابقة عن العمل منذ سنة 2009، بعد صدور حكم من الهيئة العليا للتأديب بعزلها من وظيفتها.

وأكدت الادارة أنها على تعاون كامل مع القضاء اللبناني بشأن هذا الملف، مشددةً على أن جميع الادوية المستخدمة في المستشفى صالحة ومرخصة من وزارة الصحة العامة، وأن فريقها الطبي والتمريضي قام بكل الإجراءات اللازمة لحصول المريض على العناية الصحية والعلاج المناسبين، وأنها لن تتوارى عن القيام بواجباتها في تلبية الحاجات الصحية لمراجعيها.

يشار إلى قضية منى بعلبكي ثارت في الأوساط السعودية بعد تداول هاشتاق غاضب، تناقلت خلاله معلومات عن تورطها في تخصيص أدوية سرطان فاسدة ومغشوشة للمرضى، حيث وجه أمير الحدود الشمالية ووزير التعليم مدير جامعة الحدود الشمالية بالتحقيق بشكل عاجل في التعاقد معها وإيضاح كافة تفاصيل الموضوع.

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