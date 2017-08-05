5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»اختفاء فتاة سعودية في ظروف غامضة بالولايات المتحدة
﻿

اختفاء فتاة سعودية في ظروف غامضة بالولايات المتحدة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن متحدث باسم شرطة مقاطعة “أورانج” التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية أمس الجمعة اختفاء فتاة سعودية تبلغ من العمر 16 عاماً.

وأوضحت المتحدث في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن الفتاة كانت تمضي عطلة مع عائلتها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، قبل أن تختفي عن الأنظار منذ الأربعاء الماضي ولم يظهر لها أي أثر.

وأشار بحسب “العربية نت” إلى أن الفتاة لغتها الإنجليزية محدودة، وكانت تتجول وحيدة الأربعاء الماضي في أحد المولات بالمدينة، إلا أنها اختفت ولم تظهر لعائلتها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق