5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد العقوبات الأمريكية.. روسيا وإيران تتفقان على تعاون أقوى

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

نقلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية أن روسيا وإيران اتفقتا على تعزيز التعاون العسكري والتقني والتكنولوجي في أعقاب العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الدولتين.

ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، في طهران، السبت، مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان. وسيبحثان إمدادات جديدة من الأسلحة الروسية إلى إيران. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر في مكتب روغوزين قوله إن الطرفين “توصلا إلى اتفاق مبدئي لزيادة التعاون العسكري والتقني والتكنولوجي بعد إدراج الدولتين في قائمة العقوبات (الأمريكية)”. ولم يُكشف عن تفاصيل الاتفاق المبدئي في تقارير وسائل الإعلام الرسمية.

ويتجه نائب رئيس الوزراء الروسي إلى لإيران ليقود وفداً روسياً لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، حسن روحاني. ومن المتوقع أن يجتمع روغوزين مع نائب روحاني للشؤون العلمية والتقنية، سورينا ساتاري، لمناقشة نقل التكنولوجيا المتقدمة وتدريب الأخصائيين الإيرانيين في روسيا، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الوفد الروسي سيعمل على إمكانية توقيع صفقات جديدة مع إيران.

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