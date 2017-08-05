صور | شاهد أول ظهور لرجل الأعمال المصري هشام طلعت بصحبة الوليد بن طلال.. بعد خروجه من السجن

(أنحاء) – متابعات :-
ظهر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الذي خرج مؤخراً من السجن، بصحبة الأمير الوليد بن طلال أمس (الجمعة)، خلال تفقدهما توسعة منتجع الفورسيزونز الجديد في مدينة شرم الشيخ.
ونشرت صفحة “سوهو سكوير شرم الشيخ” بـ”تويتر”، عدة صور لهشام طلعت مع الأمير الوليد بن طلال خلال جلوسهما على أحد الكافيهات بشرم الشيخ، وكذلك تفقدهما التوسعة الجديدة لمشروعهما.
وكان هشام طلعت مصطفى قد خرج من السجن عقب ورود اسمه في قائمة عفو رئاسي في شهر يونيه الماضي بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليه بها في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم طعناً بمسكنها في دبي عام 2008.