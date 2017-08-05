أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»تفاصيل حادثة قتل سيدة لزوجها في عسير.. والمجني عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: “زوجتي من قتلني”
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