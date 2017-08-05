5 أغسطس 2017 مـ / موافق 13 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل حادثة قتل سيدة لزوجها في عسير.. والمجني عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: “زوجتي من قتلني”

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد دباش، القبض على المتهمة بقتل زوجها فجر اليوم (السبت)، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

من جهة أخرى كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول الحادثة، مبينةً أن الجانية يمنية الجنسية، وأن المجني عليه تزوج بها حديثاً، وكان يتردد على الجهات المعنية لتوثيق عقد النكاح بها.

وأوضحت أن المواطن يدعى “على بن عبده معدي” (56 عاماً)، وتقاعد مؤخراً بعد أن أمضى 37 عاماً بالحقل التعليمي، وكان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، وكان قد كُلّف بالإشراف على التربية الخاصة عام 1420هـ، وكلف منسقاً وعضواً للمنتدى الوطني للتعلم للجميع 1427هـ.

يذكر أن قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، استقبل فجر اليوم السبت حالة مواطن تلقى طعنات غائرة في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إن زوجته هي من قتلته، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث وشرعت في التحقيق لكشف ملابساته.

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