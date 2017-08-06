5 أغسطس 2017 مـ / موافق 14 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“جمعية خيرية” تكشف امتلاك متسولة لشقق ومحال تجارية بالرياض.. أثناء البحث لمساعدتها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أجرت جمعية خيرية في الرياض بحث اجتماعي لسيدة تمتهن التسول من أجل مسساعتدتها، ولكن البحث كشف عن امتلاكها لشقق سكنية ومحال تجارية.

وأوضح مدير الجمعية الخيرية، أنه قابل سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، وطلب منها زيارة الجمعية الخيرية لتسجيل بياناتها لتلبية احتياجاتها.

وأضاف أنه فور حضور السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبيَّن أنها تمتلك شققًا سكنية ومحال تجارية، وفقا لـ “سبق”.

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