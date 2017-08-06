أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“جمعية خيرية” تكشف امتلاك متسولة لشقق ومحال تجارية بالرياض.. أثناء البحث لمساعدتها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بعد رفض وزارة الصحة وتعذر علاجها بالمملكة.. ط...بتاريخ
(أنحاء) – منى سرحان :- تناشد الطفلة الشهلاء شرفي آل زمانان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل
-
“النقل العام” تحذر من نقل الركاب أو البضائع ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذرت هيئة النقل العام، أمس (السبت)، من نقل الركاب أو البضائع دون الحصول على
-
وصول 222444 حاجاً للمدينة المنورة حتى يوم أمس...بتاريخ
المدينة المنورة – واس :- بلغ عدد الحجاج الكلي القادمين للمدينة المنورة حتى يوم أمس, 222444حاجاً, فيما بلغ
-
“العمل” تنفي زيادة رسوم رخص العمالة الوافدة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نفت وزارة العمل صحة الحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي