5 أغسطس 2017 مـ / موافق 14 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل العام” تحذر من نقل الركاب أو البضائع بدون الحصول على تراخيص

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت هيئة النقل العام، أمس (السبت)، من نقل الركاب أو البضائع دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن عدم الحصول على تراخيص الهيئة لنقل الركاب أو البضائع يؤدي إلى المساءلة القانونية والغرامات المالية.

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