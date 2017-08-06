5 أغسطس 2017 مـ / موافق 14 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا لا يجب إهمال بقع الأسنان؟

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

بقع الأسنان ليست مشكلة شائعة إلا لدى المدخنين، وخاصة من يمضغون التبغ لأن النيكوتين يصبح أصفر اللون عندما يمتزج بالأكسجين.

لكن ظهور بقع على الأسنان أمر لا ينبغي تجاهله، فقد تكون إشارة إلى مشاكل أخرى في الفم غير التدخين.

إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:

تلف العصب:

 إذا كان لون البقعة رمادياً أو بنياً قد يكون السبب تلف العصب، ويتطلب الأمر علاجاً.

تنظيف الأسنان:

 إهمال صحة الفم وعدم تنظيف الأسنان جيداً يسمح للبكتريا بإنتاج لون مائل إلى الأخضر أو البرتقالي.

التسوس:

 يحفر التسوس الطبقة الخارجية للسن، ويسمح ذلك بتسرّب الصبغات والألوان الموجودة في الأطعمة والمشروبات إلى داخل الحفر لتشكل بقعاً.

التقدم في العُمر: 

عند مرحلة معينة من الشيخوخة تضبح الطبقة الخارجية للأسنان صفراء.

بقع أخرى:

ألوان البقع البيضاء والبنية والسوداء إشارة إلى سوء تنظيف الأسنان وعدم استخدام الخيط بانتظام لتنظيف ما بين الأسنان.

الإصابات:

 كسور الأسنان والإصابات والصدمات تسبب اصفرار الطبقة الخارجية للسن.

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