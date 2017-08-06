بعد رفض وزارة الصحة وتعذر علاجها بالمملكة.. طفلة تناشد ولي العهد علاجها بالخارج

(أنحاء) – منى سرحان :-
تناشد الطفلة الشهلاء شرفي آل زمانان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل للسماح بعلاجها في ألمانيا نظراً لخطورة حالتها وعدم توافر العلاج اللازم لها بالمملكة.
وتبلغ الطفلة الشهلاء من العمر 11 عام، وتعاني من ورم بالحبل الشوكي منذ الولادة ومع تقدمها بالسن ازداد الوضع سوءًا، وأصبحت بأمس الحاجة إلى عملية عاجلة.
وبعد تقديم التقارير الطبية من مدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الحرس الوطني، برفض الحالة، والتأكيد على ضرورة تحويلها للخارج، رفضت وزارة الصحة الصحة تحويلها.
وقد أشار الأطباء إلى أن العملية دقيقة جداً لتداخل الأعصاب والورم مع الحبل الشوكي، وقد تعذر إجراء العملية داخل مستشفيات المملكة لعدم وجود الجهاز اللازم لإجراء العملية .