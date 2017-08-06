5 أغسطس 2017 مـ / موافق 14 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أب يدهس ابنه عمدًا بسيارته في جازان.. والشرطة تلقي القبض عليه

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت شرطة محافظة أحد المسارحة‏ بمنطقة جازان القبض أمس (السبت)، على مواطن حاول قتل ابنه دهسًا بسيارته.

ونقل الشاب وهو يبلغ من العمر 24 سنة، عقب الحادث، إلى المستشفى بعد محاولة الأب دهسه عمدًا، ما نتج عنه تعرضه لكسور في أجزاء متفرقة من جسده، حيث انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث.

وأجرت الشرطة تحقيقاتها مع الأب لكشف أسباب الحادث، وعقب ذلك ثم توقيفه بمركز شرطة أحد المسارحة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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