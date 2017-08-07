7 أغسطس 2017 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صوير بين الواقع والمأمول

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

أجزم بأن جلّ ، إن لم يكن كل أهالي منطقة الجوف قد فرحوا و استبشروا بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة الجوف ، و ما زادهم يقينًا و سرورًا ما لمسه المواطنون من سمو الأمير فور وصوله للمنطقة و استقباله الحار للوفود برحابة صدره و دماثة خلقه و بشاشته و تواضعه و وقوفه شخصيًا على الكثير من مطالبهم و احتياجاتهم .

هذا الأمر هو ما ساعدني و أسعدني و دعاني للكتابة لأضع فيها النقاط على الحروف ؛ موجهًا عددًا من الرسائل الأخوية لمقام سمو الأمير و كلي أمل بأن تجد منه التفاعل و التجاوب ؛ فالأفكار  تتزاحم و الهموم تتلاطم لتحمل بين طياتها أحلام و آمال و طموحات أهالي مركز صوير آملين بأن يتحقق الحلم باعتماد تحويل المركز إلى محافظة و دعم التنمية الحضارية و البنى التحتية فيها .

سمو الأمير هي دعوة منا إليكم بتشريفنا بمقدمكم و زيارة مركز صوير للوقوف شخصيًا على احتياجات المواطنين و لتكن شاهدًا على الزمن الذي توقفت فيه عجلة التنمية و الخدمات البلدية منذ ما يقارب العقد ؛ رغم أنها تضم في قراها أقدم مستوطنة في الشرق الأوسط و ثاني مستوطنة في الكرة الأرضية ؛ ألا و هي (الشويحطية) و التي لم تعرها هيئة السياحة والتراث الوطني أي نوعٍ من الاهتمام ، حتى أصبحت أطلالاً و مساكن هجرها أهلها بحثًا عن التقدم و الحضارة و هربًا من التاريخ .

ستقف يا سمو الأمير لترى مدى احتياج الأهالي إلى إنشاء مركز رعاية صحية آخر في صوير و مثله في هدبان ، و لتشاهد بنفسك افتقار المركز إلى معظم الخدمات أو انعدامها .

صوير يا سمو الأمير و باتساع رقعتها و زيادة أحيائها بحاجة إلى مركز شرطة آخر ، و بحاجة إلى استحداث مركزًا للمهمات و الواجبات الخاصة ، كما هي الحاجة لافتتاح وحدة لمكافحة المخدرات .

سوف ترى يا سمو الأمير و تعاين الأمر بنفسك و هل نحن بحاجة لفرع للأحوال المدنية بقسميه ؟ ، و ما مدى حاجتنا لفرع للجوازات ؟ .

صوير يا سمو الأمير بحاجة إلى أقسام لكليات البنات حالها حال محافظات المنطقة الأخرى ، و قد كانت نية إدارة الجامعة في تطبيق هذا الأمر قبل سنوات و لكنه وئد في مهده .

لا أشك بأنك إن شرفت صوير بزيارتها سوف تتساءل عن عدم وجود أي فرع لأحد البنوك أو زيادة عدد مكائن الصرف الألي فيها ، و أعلم بأنك سوف تستغرب من نقص التخصصات في المستشفى بالرغم من خدمته لحالات الطوارئ و الاسعاف على الطريق الدولي .

سأراهن بأنك سوف تؤكد على حاجة صوير إلى مركز مرور متكامل و ليس وحدة بسيطة لحوادث السير فيها ، و متأكدٌ بأنك سوف تتأفف من وضع شبكة المياه و حال شركة الكهرباء ، و أجزم بقدر جزمي بفرحتنا بك بأنك سوف تجد المياه التي تصل إلى المنازل غير صالحة للاستخدام الآدمي . 

ستشاهد يا سمو الأمير كيف تتعثر المشاريع و تتأخر طوعًا و كرها لتجد مشاريع لم تحرك ساكنًا من عشر سنين ، ستمر يا سمو الأمير بقرى قد نسيها الزمن و جاوزها التاريخ خجلاً من أن يقف فيها و هو لا يستطيع فعل شيء لساكنيها .

سترى يا سيدي بأن هديب وقفت على هامش التاريخ تنتظر التنمية و التطوير و لكنهما لم يصلا إليها ، ستقف بنفسك على معاناة الأهالي و مطالبهم و تضررهم و عدم الاستجابة لهم و لا لحقوقهم .

ستحسّ إن مررت بهدبان بمعاناة ساكنيها ؛ فربما لم يعرفها التأريخ أصلاً ؛ فلا مركز إمارة ولا شرطة و لا مدارس للمرحلة الثانوية و لا مركز للرعاية الصحية ، بل حتى أن طريقهم الذي يربطهم بالعاصمة الإدارية أصبح هاجسًا و “بعبعًا” لكل من سلكه حتى أسموه طريقًا للموت ، و لم يتم معالجته رغم اعتماد ازدواجه منذ زمن .

الرفعية و النظائم والناصفة تائهات و لسن ببعيدات عن شقيقاتهن فالأصل بالمساواة بالظلم عدل ويبدو أن قطار التنمية لا يمر إلا بالطرق الرئيسية ، أما زلوم فهي الأفضل حالاً بين نظيراتها ، و ما زالت تتغنى بالإنجازات البلدية في ما مضى من زمن ، بالإضافة إلى وجود مركز للإسعاف يحتوي على سيارة واحدة فقط رغم أنها تربط الطرق الدولي بأقرب مستشفى للطوارئ .

طلعة عمار أو ما تسمى (بالعمارية) و هي بوابة المنطقة من الجهة الشمالية تعاني من الاهمال و التقصير و غياب التنمية فيها وهي أولى الرسائل السلبية لزائري المنطقة من هذه الجهة .

سيدي أعلم بأنك سوف تستغرب بعدم وجود فعاليات و لا مهرجانات للأهالي و أن هناك مهرجان ولد خديجًا و مات يتيما .

هي آمال و أحلام فإما بعون الله و من ثم دعمكم ستتحقق هذه الأحلام و تصبح واقعًا جميلاً ، و إما أن تبقى حلمًا قد يطول انتظاره .

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