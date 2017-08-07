7 أغسطس 2017 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في ٤ مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين بلا إصابات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – فواز الرويلي – الجوف : ــ

أفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي عن حدوث حريق في أربعة مواقع بمحافظة دومة الجندل دون حدوث أي إصابات أو حالات وفاة و لله الحمد .

وذكر الرويلي في تصريحه إن الدفاع المدني قد استقبل البلاغ في تمام الساعة (٢٣:١٥) من يوم السبت الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام١٤٣٨هـ عن وجود حادث حريق بأربعة مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ، و على الفور تحركت فرق الدفاع المدني اللازمة ، و عند وصولها تبين أن الحريق يتبع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ؛ و قد تمت السيطرة على الحريق و لله الحمد و منع إمتداده وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد. 

وقد شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني فرق من البلدية و فرع وزارة المياة بالمحافظة و فرق من الدوريات الأمنية والمرور. 

و حذر الدفاع المدني في سياق متصل المواطنين من اهمال المخلفات الزراعية و بقايا الحشائش و الأشجار ، كما يأمل من الأخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة وإزالة بقايا المخلفات الزراعية وعدم تكدسها داخل المزرعة مع تمنياته بالسلامة للجميع. 

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