أمانة الجوف تتوصل لمسوقات إلكترونيات يروّجن مواد محظورة ومنتهية الصلاحية

(أنحاء) – الجوف : ــ
تمكن القسم النسائي بوكالة الخدمات بأمانة الجوف من التوصل لمسوقات إلكترونيات لصالح أحد المحلات النسائية، وضبط عدد من المواد الكيميائية وصبغات الشعر ومستحضرات التجميل وكريمات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية وخلطات مجهولة المصدر ومحظورة .
وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن المراقبات بالقسم النسائي بالأمانة قمن بمصادرة المواد نظراً لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وأيضا انتهاء الصلاحية لتلك المواد، حيث أن هذه المواد من شأنها الإضرار بمستخدميها، مؤكدا على أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المحلات أو المشاغل الغير مرخصة والتي تستخدم مواد ضارة ولها آثار جانبية على الصحة، وعدم تسويق أي منتج مجهول المصدر داخل الأنشطة التجارية يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات وأن الأمانة مستمرة بالجولات الرقابية لضبط أي مخالفات صحية داخل الأنشطة التجارية خلال الفترة القادمة، داعيا الجميع للإبلاغ عن المخالفات الصحية والتعاون في حال ملاحظة أي اشتباه أو مخالفة على رقم مركز العمليات والطوارئ 940 على مدار الساعة، أو أحد قنوات التواصل مع الأمانة .