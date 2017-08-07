7 أغسطس 2017 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة العامة للاستثمار تطلق خدمة “التجديد الفوري” للترخيص الاستثماري

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – الرياض : ــ

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة “التجديد الفوري”، والتي تتيح للمستثمر التجديد الفوري للترخيص الاستثماري بشكل مباشر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة وتحقيق رضا المستثمرين. حيث تتيح هذه الخدمة الحصول على تجديد الترخيص الاستثماري في وقت قياسي وبكل سهولة ويسر.

وتتميز خدمة “التجديد الفوري” التي أطلقتها الهيئة بربط المعلومات الخاصة بالمستثمرين الكترونيا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونتيجة لذلك لم يعد هنالك حاجة لرفع المتطلبات الجديدة (مثل: شهادة الزكاة، ونموذج برنامج نطاقات وغيره)، حيث سيتحقق النظام آليا من هذه المستندات. وحال الموافقة على الشروط والأحكام، سيُصدِر النظام فاتورة السداد فوراّ وسيتم إرسالها للمستثمر عبر نقاط الاتصال المعتمدة. علاوة على ذلك، يستطيع المستثمر التحقق من صحة المستندات في أي وقت عن طريق خيار “التحقق الآلي” للمستندات.

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها ورفع مستوى الجودة وتقديم حلول ابتكارية متكاملة لتواكب توقعات وتطلعات المستثمرين. وتشهد هذه الخطوة على التزام الهيئة بدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وجعل المملكة في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار. وتعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

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