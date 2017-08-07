نشطاء مواقع التواصل بالجوف يطالبون بتفعيل دور مختبر الأغذية ونقله بقرب سوق الخضار

(أنحاء) – فواز الرويلي – الجوف : ــ
طالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمانة منطقة الجوف بتفعيل دور مختبر فحص الأغذية ونقله ليكون على مقربة من سوق الخضار والفاكهة بدلاً من موقعه الحالي بعيدًا عن السوق ومراقبة نزول وتداول المنتجات الزراعية في السوق.
هذا وقد عزا المطالبون بهذا الأمر إلى نسبة انتشار مرض السرطان في منطقة الجوف، مؤكدين بأن العديد من الأبحاث الطبية كانت قد أكدت على أن استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة قد يسبب السرطان .
وناشد الناشطون سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بالتدخل في هذا الأمر و توجيه الجهات المعنية لتطبيق الفحص المخبري عن قرب ، كما دشنوا وسمًا للمطالبة في نقل المختبر تحت عنوان #خضار_الجوف_تحتاج_مختبر_فحص_اغذيه ؛ مطالبين الجميع بالمشاركة في هذا الوسم و الذي سوف يتم اطلاقه في مساء يوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ في تمام الساعة الحادية عشر .
من جانبه بين الأستاذ ماضي بن ملهي الرويلي بأنه سبق و أن تقدم بطلب مماثل للمجلس البلدي بالأمانة و لم يتم الرد على طلبه أو توضيح سبب عدم الموافقة عليه ، موضحًا بأن مطالبته جاءت بعد انتشار و تفشي مرض السرطان خصوصًا و العديد من الأمراض المتعلقة بتناول الخضار و الفواكه التي تم حقنها بالمبيدات ، مشيرًا بأن المبيدات الحشرية تشكل خطرًا على صحة الإنسان ، مشير إلى أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن الأطعمة المرشوشة بالمبيدات الحشرية.