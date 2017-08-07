المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : ثلاثة من المطلوبين أمنيا يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية

الرياض – واس : ــ
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى البيان المعلن بتاريخ 8 / 2 / 1433 هـ ، المتضمن قائمة بأسماء (23) ثلاثة وعشرين مطلوبا أمنياً؛ فقد تقدم للجهات الأمنية بالمملكة ثلاثة مطلوبين من تلك القائمة، مبدين رغبتهم في تسليم أنفسهم وهم كل من: –
1ـ محمد عيسى اللباد ـ سعودي الجنسية ـ.
2ـ رمزي محمد جمال ـ سعودي الجنسية ـ.
3ـ علي حسن ال زايد ـ سعودي الجنسية ـ.
مبينا أنه سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الاعتبار ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة.
وأوضح المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية وعدم التمادي في الباطل، وتحذر في الوقت ذاته كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبّة الوقوع تحت طائلة المسؤولية، كما تهيب بمن تتوفر لديه أية معلومات عنهم المسارعة بالإبلاغ على الهاتف رقم (990) ،علماً أنه يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً.والله الهادي إلى سواء السبيل.