أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»محافظ الاستثمار يشكر القيادة بالسماح للشركات الهندسية العالمية بالعمل في المملكة
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