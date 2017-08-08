9 أغسطس 2017 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محافظ الاستثمار يشكر القيادة بالسماح للشركات الهندسية العالمية بالعمل في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

رفع معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن  العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على موافقة مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية العالمية بالعمل في المملكة.

وقال معاليه: “إن الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي قامت الهيئة بمراجعة آلية الاستثمار فيها، حيث لا تسمح الأنظمة الحالية بدخول الشركات الهندسية الأجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودي”، ولفت إلى أن  الهيئة العامة للاستثمار وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة مثل أن تكون الشركة أو أحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في نفس المجال متواجدة في ٤ دول على الأقل ، مفيدا أن قرار مجلس الوزراء الموقر والذي صدر اليوم بالسماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيا على المملكة وسيخلق عددا من الوظائف.

وأوضح العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية العالمية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الالكتروني ابتداءً من الاسبوع القادم ونوه أن يمكن للجهات المهتمة مراجعة موقع الهيئة او التواصل مع الهيئة للاطلاع على كافة الشروط.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالاً هاماً من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.

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