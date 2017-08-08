9 أغسطس 2017 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفيلم السعودي القصير”اليوم الأخير لصديقي” يعرض بصالات السينما في أستراليا

بتاريخ ثقافة وفنون ،مبتعثون

(أنحاء) – ملبورن – ناصر الحسن :-

حصل المبتعث في استراليا أحمد عبد الرحمن  على جائزة برنامج “شورت فلكس”  “Short flicks” لإنتاج الافلام القصيرة  والمخصصة لصناع الأفلام  لطلاب جامعات أستراليا وذلك بعد فوز السيناريو المقدم من المبتعث وقال الطالب أحمد لقد شاركت بسيناريو لفيلم بعنوان “اليوم الاخير لصديقي” ‏“THE LAST DAY OF MY FRIEND “.

‏وعن أحداث الفيلم أن قصة الفيلم مستوحاة عن أحداث حقيقة تحكي قصة وفاة صديقي المفاجئة وكيف قضى آخر أيامه بين أهله وأصدقائه والتي حصلت في أحد أحياء مدينة جدة ويركز الفيلم على الصراع بين الحياة والموت في إطار درامي وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم المواهب في مجال الكتابة والإخراج في أستراليا حيث أتيحت لي فرصة إخراج وعرضه بعد شهر من الآن في أحد أهم الصالات السينمائية في مدينة ملبورن في أستراليا في حفل مخصص للأفلام القصيرة وسيكون أول فيلم سعودي وعربييتم عرضة وتصويره في استراليا.

‏وأضاف بأن أبطال الفيلم الأساسيين هم من الطلاب المبتعثين نايف الخلف ومحمد الخالدي بوجود ممثلين من العنصر النسائي من الجنسية الأسترالية حيث سيكون الفيلم باللغة الإنجليزية ومصاحب بترجمة باللغة العربية.

وتكفلت جامعة لا تروب كوني أحد طلابها  في قسم “صناعة الاعلام”  بتوفير معدات التصويرالأساسية.

                         

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