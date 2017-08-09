رئيس الطيران المدني يستقبل السفير الصيني

(أنحاء) – الرياض : ــ
استقبل معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون بين الهيئة والمعنيين بالنقل الجوي في الصين.
من جهته، اعتبر معالي الأستاذ عبدالحكيم التميمي أن دولة الصين من الدول الرائدة اقتصادياً في شتى المجالات ومنها قطاع النقل الجوي، وأوضح أن الهيئة تدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص بما فيه مصلحة مملكتنا الحبيبة.
من جانبه عبر سعادة سفير جمهورية الصين لي هواشين عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه بالحراك الحالي في الهيئة وتوجهها في فصل الجانب التشغيلي عن الجانب التشريعي.