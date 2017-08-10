شاهد .. “مسورة العوامية” بعد انتهاء العملية الأمنية وبدء أعمال التطوير

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشرت أمانة المنطقة الشرقية صوراً جديدة تظهر جانبا من أعمال الهدم وإزالة المباني في حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف، بعد انتهاء العملية الأمنية لتمشيط الحي من الإرهابيين.
وتوضح الصور البنية التحتية المتهالكة للحي وحاجته الماسة للتطوير وإعادة التأهيل، كما تظهر مواصلة أعمال الهدم وإزالة آثار المباني العشوائية المتداخلة ضمن أزقة ضيقة.
وكانت أمانة الشرقية قد أوضحت اليوم (الأربعاء) أن حجم الأضرار التي لحقت بمعدات الإزالة أثناء العمل في مشروع تطوير حي المسورة بلغ 18 مليون ريال، منذ بدء المشروع حتى الآن.
وأضافت أن عدد المنازل التي أزيلت في الحي بلغ أكثر من ثمانين منزلاً، مشيراً إلى أن حجم التعويضات التي صُرفت للمواطنين بلغ أكثر من 800 مليون ريال.