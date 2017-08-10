خالد الفالح : سنقف مع العراق حتى يعود قويًا مزدهرًا

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه بحث مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط خلال اجتماع بينهم جرى (الأربعاء) في جدة.

وقال الوزير السعودي في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “إنه بحث مع اللعيبي خلال اجتماع بينهما أهمية توحيد جهود كافة الدول لاستقرار الأسواق”.

وأوضح المهندس الفالح أنه نقل لوزير النفط العراقي حرص قيادة السعودية على استقرار العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووقوف بلاده مع العراق حتى يعود قوياً مزدهراً.

وكانت وزارة النفط العراقية قالت (الثلاثاء) إن اللعيبي غادر البلاد متجها إلى السعودية لمناقشة تطورات سوق النفط وجهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق، واضافت، أن “الزيارة تأتي بعد دعوة من وزير الطاقة السعودي الفالح، وإن وفدًا من مسؤولي الطاقة العراقيين سيصاحب اللعيبي”.