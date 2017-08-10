شاهد .. أول خاتم صوتي ذكي في العالم لإجراء المكالمات عبر أصابع اليد

(أنحاء) – متابعات : ــ
تأمل شركة “Origami Labs” الناشئة التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، في تغيير الطريقة التي اعتاد البشر التعامل بها مع الجوالات، عبر طرح منتجها الجديد القابل للارتداء “أوري” في وقت لاحق من هذا الشهر.
و”أوري” هو خاتم صوتي نشط يستخدم التوصيل عبر العظام لتوجيه أصوات الجوالات الذكية إلى أذن المستخدم، وتستهدف الشركة من خلاله تقليص المدة التي يقضيها المستخدمون في النظر إلى شاشات الأجهزة، بحسب تقرير لـ”ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة “كيفن وونغ” إن “أوري” هو أول خاتم صوتي ذكي في العالم، مضيفًا أنه يحول إصبع مستخدمه إلى جوال ذكي.
ويرسل “أوري” الأصوات عبر الإصبع التي توضع مباشرة على الأذن بحيث لا يتمكن أي شخص غير المستخدم من السماع، كما زود الخاتم بمكيروفون لنقل الأوامر الصوتية والتحكم بالجهاز الذي يعد بمثابة مساعد صوتي للجوال الذكي.
وأطلقت مؤخرًا حملة تمويل جماعي لإنتاج الجهاز، أملًا في جمع 30 ألف دولار، وفي غضون أقل من 12 ساعة اجتذب “أوري” 306 داعمين وجمع أكثر من 40 ألف دولار، وإلى اليوم بلغ إجمالي التمويل 150 ألف دولار.
ولإرسال رسالة أو إجراء مكالمة، يضع المستخدم إصبعه على أذنه ومن ثم يضغط على المفتاح الجانبي بالخاتم لتفعيل المساعد الصوتي، وبعد ذلك يطلب منه إجراء مكالمة أو إرسال رسالة.