10 أغسطس 2017 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بدء المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المسورة بالعوامية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في المرحلة الأولى من تطوير حي المسورة بالعوامية، بعد يوم من تمشيط قوات أمن الدولة للمنطقة إثر القضاء على المطلوبين الأمنيين الذين كانوا يتحصنون داخلها واستكمال عملية الهدم.

وقال أمين المنطقة الشرقية بالنيابة ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع، عصام الملا، إن الأمانة باشرت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الحي، ضمن خطة تنموية لخدمة أهالي العوامية خاصة والقطيف بشكل عام.

وكانت أمانة الشرقية قد أكدت أن الخسائر في معدات إزالة “مسورة العوامية” بلغت 18 مليون ريال، بينما تجاوزت التعويضات للمواطنين على المنازل 800 مليون ريال.

ويأتي بدء المرحلة الأولى من التطوير بعد يوم من نجاح العملية الأمنية في المسورة، التي مشط رجال الأمن معظمها ونجحوا في إنهاء تواجد المطلوبين الأمنيين واكتشفوا مصنعا للقذائف والذخيرة.

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