10 أغسطس 2017 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الطفل غانم المفتاح يقرأ القرآن ويصلي قبل دخوله غرفة العمليات

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو متداول الطفل غانم المفتاح وهو على سرير بأحد المستشفيات، يدعو الله ويتوسل إليه، ويقرأ القرآن، ويصلي قبل الدخول إلى غرفة العمليات بوقت قليل.

يُذكر أن غانم المفتاح طفل لا يمتلك سوى ربع جسد فقط، ولكنه تمكن من أن يحقق المستحيل ويقهر إعاقته، بفضل الله سبحانه، وحقق ألقابًا عديدة، على رأسها سفير الطفولة، وقاهر المستحيل الخليجي، حيث يمتلك همة وإرادة ونشاطًا منقطعي النظير.

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