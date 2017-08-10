10 أغسطس 2017 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الجيش اليمني يسقط طائرة “إيرانية” بدون طيار في البيضاء
﻿

الجيش اليمني يسقط طائرة “إيرانية” بدون طيار في البيضاء

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

قال الجيش اليمني إنه أسقط طائرة “إيرانية” بدون طيار تابعة للميليشيات الحوثية، وقوات المخلوع صالح، أمس الأربعاء في محافظة البيضاء بوسط البلاد.

وأوضح موقع للجيش اليمني أن قواته رصدت الطائرة في موقع جبل نوفان الاستراتيجي بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وتمكنت من إسقاطها.

وأضاف الجيش اليمني أن قواته استطاعت من قبل إسقاط مثل هذه الطائرات التي تحاول الميليشيات الحوثية إطلاقها بهدف التجسس على مواقع وتحركات الجيش.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق